Turmschatten: Selbstjustiz ist auch (k)eine Lösung

Der spielt den mysteriösen Holocaust-Überlebenden Ephraim Zamir (Heiner Lauterbach), der gemeinsam mit seiner Adoptivtochter in Deutschland seinen Frieden gefunden – in einem zu einer Festung umgebauten Turm. Mit einer Spende an seine Gemeinde will er den Bau einer Synagoge unterstützen, doch der rechte Politiker Wilhelm Thielen (Michael Roll) will das mit allen Mitteln verhindern. Ein auf Zamir geplanter Anschlag durch drei Neonazis geht aber schief: seine Adoptivtochter stirbt und Zamir nimmt zwei der Eindringlinge, den einfältigen „Steiner“ (Paul Wollin) und den intelligente Karl Rieger (Klaus Steinbacher) als Geisel. Per Internet fordert Zamir eine schnell wachsende Zahl an Zuschauern dazu auf, über das Schicksal der Gefangenen zu entscheiden: dürfen sie weiterleben oder sollen sie sterben?