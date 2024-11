Wahlleiterin wehrt sich gegen Kanzleramt-Vorwurf

Brand erklärte nach Angaben ihres Sprechers in ihrem Schreiben vom Freitag an den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, dass die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl essenziell für das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in die Demokratie sei. Deshalb sei es erforderlich, den vom Grundgesetz vorgegebenen Zeitraum der 60 Tage ab Auflösung des Deutschen Bundestages voll ausschöpfen zu können, um alle erforderlichen Maßnahmen rechtssicher und fristgemäß treffen zu können. Am Montag wollen die Landeswahlleiter über das weitere Vorgehen beraten.