Klimt-Weithaler: „Protest nennt sich auch K-P-Ö“

In Graz sind Sie stark, aber was machen die Kommunisten speziell für die Landbevölkerung?

Wir sind in mehreren Gebieten ja mittlerweile im Gemeinde- oder auch Stadtrat, und wir versuchen, am Land wie auch in der Stadt, das Ohr bei den Menschen zu haben. Unsere Türen stehen immer offen, es kommen sehr viele Menschen mit Wünschen und Anliegen zu uns, und die versuchen wir dann auch in den jeweiligen Gremien auf politische Ebene zu heben. Wichtig ist, dass man für die Menschen da ist, egal wo sie wohnen.