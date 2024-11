Anton Lang: „Ich arbeite derzeit 80 Stunden plus“

Maroni gehören zum Herbst wie Interviews zum Wahlkampf. Welcher Ort wäre also besser geeignet, um mit den Spitzenkandidaten der Landtagswahl ins Gespräch zu kommen, als ein Maronistandl? Während Cvetka Stockinger, Inhaberin von Maronessa, die Kastanien in ein Papierstanitzel schaufelt, schaut sich Anton Lang an, wie sie gebraten werden. „Ich esse gerne Maroni, aber erst in der kalten Jahreszeit“, sagt der SPÖ-Chef. Privat bleibt aktuell wenig Zeit zum Innehalten, Lang hastet von Termin zu Termin – Wahlkampf eben.