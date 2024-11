Brunner geht in Offensive und verteidigt Bilanz

Geldwäschebestimmungen als Baustelle?

Die Empfehlung der FATF (Financial Action Task Force – Geldwäschebestimmungen) aus 2016 wurde in Österreich nicht ausreichend umgesetzt. Ende 2024 wird die Situation in Österreich wieder geprüft. Dieses ungeliebte Thema sei über Jahre hinweg im Ministerium liegen geblieben. Zuletzt wurde das Finanzmarktgeldwäsche-Gesetz mit einer Begutachtungsfrist von einer (!) Woche ausgeschickt. Es droht eine Verschlechterung im Rating-Ranking. Das Ministerium von Brunner verweist auf komplexe Entwicklungen, unter anderem durch den Krieg in der Ukraine. Man sei aber zuversichtlich, „dass der parlamentarische Prozess angesichts der laufenden FATF-Länderprüfung zufriedenstellend verlaufen wird.“