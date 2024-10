Budget: Brunner verteidigt höheres Defizit

Im Zentrum des Treffens der EU-Wirtschafts- und Finanzministerinnen und -minister am Dienstag in Luxemburg stehen die wirtschaftliche Situation in Europa und entsprechende Reaktionen, die wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sowie die Klimafinanzierung. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) betonte vor dem Treffen, auch Österreich sei von der Verschlechterung der Wirtschaft in Europa betroffen, was sich auch auf das Budgetdefizit auswirke.