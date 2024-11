Nach sieben Jahren Gulag wurde sie OMV-Direktorin

5. November 1948. Die 28-jährige Sektionsleiterin Margarethe Ottillinger ist mit Peter Krauland, dem Minister für Vermögenssicherung, auf dem Weg nach Wien. Sie waren zuvor bei einem geheimen Treffen mit Bundeskanzler Leopold Figl. Stoj! An der alliierten Zonengrenze in Steyr, auf der Ennsbrücke, halten schwer bewaffnete russische Soldaten den Dienstwagen an. Die Sowjets verhaften die promovierte Ökonomin.