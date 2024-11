Viel Kritik – aber Airbag künftig Pflicht!

Was passiert bei Fehlauslösungen? Kriechmayr: „..., dann bist du weg“

Und was passiert bei Fehlauslösungen der Airbags? Die sind zwar selten, aber ganz ausschließen kann man sie nicht. Bei ÖSV-Athlet Stefan Babinsky war der Airbag im Training beim Schließen der Skischuhe ausgelöst worden, erzählt Kriechmayr. „Wenn dir das am Start passiert, kannst du in deinem Intervall nicht starten, dann bist du weg. Der Airbag muss immer aktiviert sein“, merkt der Oberösterreicher an. In der aktuellen Version der FIS-Weltcup-Regeln finden sich dazu noch keine Angaben.