Thema Airbag spaltet den Ski-Zirkus in Gröden

Bei seinem heutigen ersten Gröden-Rennen wird der Airbag erneut im Zimmer bleiben: „Ich muss mich erst im Training daran gewöhnen“, sagt der Kärntner, der sich in den Dolomiten nun (wie Odermatt) zu allen fünf Rennen (2x Abfahrt und Super-G in Gröden, 2x Riesentorlauf in Alta Badia) entschlossen hat. Auch das Speed-Doppel auf der Stelvio in Bormio bestreitet Schwarz. Den Weihnachtsslalom in Madonna di Campiglio (22. 12.) sowieso. „Mein Akku ist voll. Ich freu mich darauf“, sagt er.