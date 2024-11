Rossi: Tor und Assist bei Minnesota-Sieg

Vierter Saisontreffer

In Anaheim brachten Jake Middleton (8.), Marcus Foligno (10.) und Kaprisow (12.) Minnesota früh entscheidend in Führung. Nach dem 1:3 von Robby Fabbri (43.) erzielte Rossi seinen vierten Saisontreffer. Der Center hält nach 14 Spielen nun bei 13 Scorerpunkten (4 Tore, 9 Assists). Sein Sturmpartner Kaprisow verbuchte zwei Tore und einen Assist und übernahm mit 27 Punkten (9 Tore, 18 Assists) die Führung in der NHL-Punktewertung.