„Der Papa sitzt auf einer Wolke und schaut runter“

An Unfallstelle verstorben

Ehe plötzlich alles anders kam, als am 21. Mai dieses Jahres Sepp, wie er liebevoll genannt wurde, am Weg zu einer Baustelle mit dem Firmenbus in einen Unfall in Sierning verwickelt war. Der 60-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.