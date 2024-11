Wie Sie mit Ihrer Handtasche Frauen helfen können

Verkauf in Wien

„Mit der Spende von Handtaschen können Sie vielleicht dazu beitragen, die nächste Gewalttat zu verhindern“, betont Birgit Farnleitner, Präsidentin von Zonta Austria und Initiatorin des Projekts. Der Verkauf findet am 30. November und 01. Dezember 2024 in der Zeit von 13 bis 19 Uhr im Hotel Altstadt Vienna statt. Alle Informationen zu den Abgabestellen finden Sie hier.