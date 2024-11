GAK gegen WSG Tirol – ab 17 Uhr LIVE

Im 13. Versuch soll es endlich klappen: Aufsteiger GAK peilt im Heimspiel gegen die WSG Tirol am Samstag (17 Uhr) den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga an. Die Grazer hoffen unter Neo-Trainer Rene Poms auf den erlösenden Befreiungsschlag, die überraschenden Punktgewinne gegen Rapid und zuletzt in Salzburg sorgen beim Tabellenschlusslicht für Zuversicht. Die WSG reist nach dem Heimsieg gegen Altach (1:0) mit Rückenwind in die Steiermark.