Leitspital: Das steht im brisanten Geheimbericht

Wie berichtet, übermittelte der Landesrechnungshof diese Woche Regierungs- und Oppositionsparteien den brandaktuellen Projektkontrollbericht zum Leitspital Liezen, einem zumindest 330-Millionen-Euro-Vorhaben, das bis 2027 realisiert werden soll. Nach einer ersten Durchsicht des Geheimberichts übten FPÖ, Neos, KPÖ und Grüne scharfe Kritik an ÖVP und SPÖ, die am Bau festhalten wollen. Nicht auszuschließen ist, dass es noch vor der Landtagswahl zu einem Sonderlandtag zum Zentralkrankenhaus in Stainach-Pürgg kommen wird.