Leitspital Liezen: Aufregung um Kontrollbericht

Der Projektkontrollbericht zum „Klinikum Stainach“ – so der offizielle Name des geplanten neuen Spitals im Bezirk Liezen – wurde am Dienstag im Landtag eingebracht. Er ist vertraulich, also nicht öffentlich. Die Angaben der Parteien lassen sich daher nicht überprüfen – die Sichtweisen auf den Bericht sind jedenfalls unterschiedlich.