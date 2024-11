Bürgerinitiative hat genug von Null-Information

Bereits im März war die erste Bauverhandlung in Sachen Fernpasstunnel. Seither würden die Nassereither vergeblich auf Informationen von Dorfchef und Land zum Stand des umstrittenen Projektes warten, kritisiert die Bürgerinitiative (BI) Lebensraum Gurgltal, Außerfern und Mieminger Plateau. Mit Verwunderung habe man auch die Anfragebeantwortung von LHStv. Geisler auf Fragen der Grünen gelesen, in der es sinngemäß heißt, dass in Biberwier praktisch alles schon ausverhandelt sei. In Nassereith hält sich BM Herbert Kröll bedeckt.