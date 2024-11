„Die Zeit in Hartberg war einfach nur genial!“

Hartberg und Rotter – das war immer eine ganz besondere Geschichte. Während nahezu alle Spieler im Kader in Bundesliga-Zeiten Vollprofis waren, gab der mittlerweile 32-Jährige seinen Job bei der Gemeinde nie auf, arbeitete neben seiner Fußballkarriere stets ein paar Stunden in seinem Brotberuf. „Das war immer ein schöner Ausgleich. Auch weil ich diesen Job gehabt habe, war ein Wechsel eigentlich nie wirklich ein Thema für mich.“ In Hartberg stieg Rotter auch deshalb zur Klublegende auf. Auch wenn er oft schon abgeschrieben, sogar aufs Abstellgleis geschoben wurde, kämpfte sich der Ur-Hartberger immer wieder zurück in den Kader der Oststeirer – und war zeitweise sogar Kapitän.