Ziehen in Flüchtlingsheim jetzt Lehrlinge ein?

Viel Lärm um nichts: In knapp zwei Wochen steht das Asylheim Kindberg nun also wieder leer. Wie berichtet, wurde zeitgerecht vor der steirischen Landtagswahl am 24. November zu Beginn dieser Woche von ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler und seinem Vize Anton Lang (SPÖ) freudig verkündet, dass das Haus aufgrund sinkender Asylanträge geschlossen wird.