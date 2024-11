Das sagt der Pechvogel von Sturm zum 0:1

Der 52-Jährige muss es wissen, war selbst Teil von Sturms legendärer Champions-League-Mannschaft in den späten 90er-Jahren und kennt die aktuelle Mannschaft in seinem Posten als Entwicklungscoach nur allzu gut. „Die jetzige Truppe steigert sich von Spiel zu Spiel. Auch unsere Mannschaft in den 90ern ist nach und nach gewachsen. Du warst es nicht gewohnt, in so riesigen Stadien zu spielen. Aber je öfter du das erlebst, desto normaler wird es“, weiß Neukirchner. „Wenn ich diese Mannschaft sehe und ihr großes Talent, dann sind die ersten Punkte in der Champions League nur noch eine Frage der Zeit.“