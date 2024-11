Livestream: Österreichs U20 Herren in St. Pölten

Der Spielplan aus Sicht der Österreicher:



Norwegen vs. Österreich

Do., 07. November 2024, 19:30 Uhr, Sportzentrum Niederösterreich



Österreich vs. Dänemark

Fr., 08. November 2024, 19:30 Uhr, Sportzentrum Niederösterreich



Österreich vs. Lettland

Sa., 09. November 2024, 15:30 Uhr, Sportzentrum Niederösterreich