In Problemlinie U6 mit Minister und Polizeichef

Es war wohl die sicherste Fahrt in der Geschichte der U6: Von Dutzenden Polizisten begleitet, begaben sich Innenminister Gerhard Karner und Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Dienstagabend auf Lokalaugenschein entlang der U6. Der Anlass: eine – zufriedene – Zwischenbilanz im Kampf gegen Jugendkriminalität. Sogar anwesende Spitzenbeamte von Innenministerium und Exekutive zückten ihre Handys, um Fotos zu machen: Dass „die Chefs“ gemeinsam U-Bahn fahren, sieht man schließlich nicht alle Tage. Indes erteilen die Politiker möglichen Strafen für U-Bahn-Surfer eine Absage. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.