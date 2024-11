Kickl: „US-Bürger haben Veränderung gewählt!“

NEOS sorgen sich um Demokratie in den USA

Weitaus weniger positiv sahen NEOS und Grüne die Entwicklung in den USA „Es bleibt zu hoffen, dass die Demokratie auch weiter stark bleibt in den USA wie in der gesamten westlichen Welt. Für ausgemacht halte ich das nicht“, so NEOS-Chefin Meinl-Reisinger auf X. Der pinke EU-Abgeordnete Helmut Brandstätter kritisierte, dass „Rechtsradikale und sogenannte Patrioten über den Trump-Sieg jubeln“.