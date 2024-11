Acht Bullen für Österreichs U19 nominiert

„Die Vorfreude ist groß“

Zum Auftakt wartet für die acht Jungbullen und deren Kollegen am kommenden Mittwoch das Duell mit dem Kosovo, gefolgt von Spielen gegen die Färöer (16. November) und Spanien (19. November). „Die Vorfreude ist groß. Unsere letzten Auftritte waren vielversprechend. Wir haben zuletzt gegen Slowenien nicht unsere beste Leistung abgeliefert, haben aber am Ende verdient gewonnen. Genau darum geht es in der Quali, dass du die nötigen Punkte einfährst. Wir haben richtig gute Phasen in unseren Auftritten. In den Pflichtspielen müssen wir es jetzt schaffen, diese Qualität über die gesamte Spielzeit auf den Platz zu bringen“, betont Teamchef Lederer.