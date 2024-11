Wenn das Unternehmen einen neuen Boss benötigt

„Wir wollen auf kein funktionierendes Unternehmen verzichten.“ Mit diesen Worten rührte Tirols Wirtschaftskammer-Präsidentin Barbara Thaler am Dienstag die Werbetrommel für Betriebsübergaben – entweder innerhalb der Familie oder an externe Personen. Laut Statistik wurden im Vorjahr in Tirol exakt 718 Firmen an einen neuen Chef oder eine neue Chefin übergeben.