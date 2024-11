Der Swing State Georgia als Zünglein an der Waage

„USA, USA, USA!“, hallt es quer durch den McCamish-Pavillon – dabei sollten noch Stunden vergehen, ehe er seinen großen Auftritt hat. Tausende pilgerten Anfang der Woche in die mächtige Veranstaltungshalle an der renommierten Georgia-Tech-Universität in Atlanta, um Donald Trump im Wahlkampffinale zuzujubeln. Auf der Bühne ließ sich der Ex-Präsident – unter tosendem Applaus – einmal mehr über illegale Einwanderer und seine politischen Gegner aus. Unterm Strich nicht viel Neues, obwohl es vor allem im Bundesstaat Georgia Spitz auf Knopf steht.