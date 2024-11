Beethoven und die Kampfkunst

Pawel Zalejski, Primgeiger des international gefeierten Quartetts „Apollon musagète“ und Konzertmeister des SOV, stand am ersten Pult dieses Orchesters, das sich Camerata Sinfonica Vorarlberg nennt, und er coachte auch das Ambedo Quartet aus Katalanien, das den ersten Teil des Konzertabends in der Pfarrkirche Weiler bestritt. Dieses fabelhafte junge Ensemble aus den vier Herren Raul Campos und Alexis Garita, Violinen, Jaume Pueyo, Viola und Carlos Villa, Violoncello spielte nicht zum ersten Mal in unserer Region. Es interpretierte hier in Weiler Beethovens Streichquartett Opus 18/2 so präzise wie entspannt, und diese beiden Parameter sind kein Widerspruch, wenn man im Flow ist.