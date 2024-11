Die skurrilsten Momente des US-Wahlkampfs im Video

Der amerikanische Wahlkampf 2024 hat alles geboten, was man sich vorstellen kann – und noch mehr. Vom Rückzug des amtierenden Präsidenten Joe Biden bis zur historischen Nominierung von Kamala Harris als erste Frau und Woman of Color an der Spitze der Demokraten: Die politische Bühne der USA ist im Ausnahmezustand.