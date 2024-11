Proteste in Spanien: Rechtsextreme unter Verdacht

So viel Regen wie in einem Jahr

Beim Jahrhundert-Unwetter im Osten Spaniens kamen nach der jüngsten Bilanz mindestens 217 Menschen ums Leben, die meisten davon in der Region Valencia. Eine offizielle Zahl, wie viele Personen noch vermisst sind, gibt es nicht. Am vergangenen Dienstag hatte es in einigen Ortschaften innerhalb weniger Stunden so viel Regen gegeben wie sonst in einem Jahr.