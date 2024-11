Rossi-Assist zum Minnesota-Sieg in der Overtime

Nach 60 Minuten stand es nach Treffern von Minnesotas Ryan Hartman (11.) und dem Ausgleich für die Leafs durch William Nylander im Powerplay (20.) 1:1. Die Wild prolongierten damit ihren guten Start in die Saison, punkteten nun in zehn von elf Spielen und liegen in der Central Division auf Platz zwei hinter den Winnipeg Jets.