Bangen um den einzigen Gemeindearzt

„Daher werden wir am Montag in einem Sondergemeinderat über das weitere Vorgehen entscheiden“, erklärt Bürgermeister Wilfried Mödritscher (VP). Denn immerhin wäre der Abgang des Mediziners für die Gemeinde äußerst schmerzhaft. Und genau aus diesem Grund soll dem Arzt auch ein attraktives Angebot gemacht werden. „Wir reden von einer Mietreduktion“, so der Gemeindechef im Gespräch mit der „Kärntner Krone“. Denn immerhin ist der Mediziner in einem Gemeindehaus untergebracht.