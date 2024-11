Geldspritze für steirische Kindergärten

Da kommt es der steirischen Landesregierung nun wohl nicht ungelegen, eine gute Nachricht verkünden zu können: Wie das Land in einer Aussendung mitteilt, lassen Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) und Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) in ihrer Funktion als Gemeindereferenten 6,5 Millionen Euro aus EU-Fördermitteln in den Ausbau der Kinderbildung- und betreuung in Gemeinden fließen.