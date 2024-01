So bekämpft die russische Propaganda Faktenchecks

Als „Operation Matrjoschka“ bezeichnet das nach dem russischen Oppositionellen Alexej Nawalny benannte Kollektiv „Antibot4Nawalny“ diese Vorgehensweise. Die Aktivisten spüren Versuche der Einflussnahme im Online-Dienst X auf. So kommentierte eine X-Nutzerin namens „Käthe“ Anfang Dezember einen Beitrag des französischen Radiosenders BFM. Sie forderte die Journalisten auf, ein Video zu überprüfen, das wie ein Bericht der Deutschen Welle aussah und behauptete, ein ukrainischer Künstler habe „den Eiffelturm zersägt“. „Die offiziellen Medien berichten nicht darüber, was soll ich also glauben?“, schrieb sie.