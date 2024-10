RBI: Russland-Ausstieg nur gegen „Entschädigung“

Immer noch größte westliche Bank in Russland

Das Geschäft in Russland ist nach wie vor sehr lukrativ für die RBI, ist man doch nach wie vor die größte westliche Bank in dem Land. Die russische Tochter streicht von Quartal zu Quartal nach wie vor satte Gewinne ein. Aufgrund der Sanktionen hängen diese aber vor Ort fest – laut Strobl geht es dabei mittlerweile um fünf bis sechs Milliarden Euro an Eigenkapital.