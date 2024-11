Zu bekifft, um Pakete und Briefe zuzustellen?

„Wenn’s wirklich wichtig ist, dann lieber mit der Post“ – war der Werbeslogan der Österreichischen Post. Das sieht offenbar auch Richter Michael Böhler in Anbetracht der vielen Konkurrenzunternehmen – DHL, GLS etc. – so und sagt: „Wenn sich die Bevölkerung nicht mehr auf die Post verlassen kann, dann haben wir ein Problem.“ Deswegen handle es sich auch im Fall der nicht zugestellten RSa- und RSb-Briefe sowie Pakete um ein „Verbrechen mit starker Außenwirkung“, so der Richter.