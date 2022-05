Kärntner musste oft eigene Poststücke suchen

„Ich habe im Postshop, im Verteilerzentrum und in einer Postfiliale reklamiert“, erinnert sich Otto K. Niemand habe sich zuständig erklärt, weshalb er ein E-Mail nach Wien schrieb. An ihn adressierte Poststücke wurden aber weiterhin regelmäßig falsch zugestellt oder trotz Benachrichtigung im Postkasten vor die Tür gelegt. „Bitte, wie kann ich das korrigieren?“, wandte sich Herr K. letztlich an die Ombudsfrau.