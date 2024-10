Bürgerrechtler: Sieg Putins gefährdet ganz Europa

Niederlage Moskaus wichtig für Demokratie

Russlands demokratische Opposition ist sich zwar in der Ablehnung des Krieges einig, es gibt aber unterschiedliche Sichtweisen zur Ukraine. So sah Julia Nawalnaja, Witwe des in Haft umgekommenen Kremlkritikers Alexej Nawalny, in einem „Zeit“-Interview westliche Waffenlieferungen kritisch, weil diese Bomben auch Menschen in Russland treffen.