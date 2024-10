Biden feierte letztes Mal Halloween im Weißen Haus

US-Präsident Joe Biden hat zum letzten Mal in seiner Amtszeit Kinder im Weißen Haus zu Halloween begrüßt. Gattin Jill, als Panda verkleidet, las Kindern vor, während ihr Mann im Anzug Süßigkeiten verteilte und mit einem als Hendl verkleideten Baby scherzte. Der 81-Jährige will unabhängig vom Wahlausgang an der Amtseinführung seines Nachfolgers im Jänner teilnehmen.