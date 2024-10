Seniorin von Auto erfasst und mit Bein eingeklemmt

Die Seniorin war am Mittwoch gegen 14.30 Uhr dabei, die Siemensstraße in Rum auf Höhe eines Parkplatzes zu queren. Zu diesem Zeitpunkt bog eine einheimische Autolenkerin (36) gerade von dem Parkplatz auf die Straße. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es in der Mitte der Straße zum Zusammenstoß, der Pkw erfasste die Fußgängerin.