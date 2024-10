Red Bull: Horner kündigt Perez-Entscheidung an

„Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, ...“

Sogar eine Trennung noch in dieser Saison scheint da wahrscheinlicher. Die finanziellen Verluste durch das drohende Verpassen des Konstrukteurstitels sorgen für große Unruhe. „Als Team arbeiten wir hart, um ihn zu unterstützen“, so Horner. „Wir haben alles getan, was möglich ist und werden das auch beim nächsten Rennen tun. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem einfach nicht noch mehr geht. Da kommt der Moment, an dem schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen.“ Klingt schwer nach der allerallerletzten Chance für den 34-jährigen Pérez an diesem Wochenende in Brasilien.