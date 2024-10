Wer sich hinter den bösen Killer-Clowns versteckt

Apropos Kürbisse: Im Zuge der Flut-Katastrophe im September schwemmte es nicht nur in Wien unzählige Kürbisse an Land. Reicht der Vorrat unserer Landwirte also für den Gruselspaß? „Ja“, beruhigt Claudia Jung-Leithner von der Landwirtschaftskammer: „Wir haben 2024 auf rund 800 Hektar Speisekürbis produziert. Zierkürbisse haben flächenmäßig eine untergeordnete Bedeutung. In den vom Hochwasser betroffenen Gebieten befinden sich natürlich auch Kürbisflächen.“