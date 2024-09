Plan für Fest des Pferdesports in Salzburg steht

Irgendwann ein Weltcup

Auf Sicht soll das größte Indoor-Pferdesportereignis Europas weiter an Bedeutung gewinnen. Der Plan für die Zukunft steht – irgendwann will man in der Mozartstadt ein Weltcup-Event austragen. „Wenn wir in Österreich einen Weltcup hätten, würden heimische Reiter automatisch auch bei anderen Weltcup-Stationen einen Startplatz erhalten“, erklärt Steiner. Erster wichtiger Schritt: Die Veranstaltung in Salzburg ist laut dem Turnierchef auf viele Jahre gesichert.