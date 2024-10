Teenager hatten Arsenal von illegalen Mega-Böllern

Polizisten der Polizeiinspektion Scharnstein konnten mehrere Sachbeschädigungen an öffentlichen Mistkübeln und Zeitungskassen klären, die von sieben Jugendlichen im Alter von 17 bis 20 Jahren in den vergangenen drei Wochen stets nachts in den Gemeindegebieten von Grünau im Almtal und Steinbach am Ziehberg verübt wurden. Dabei sprengten die Täter die betreffenden Gegenstände mit Kugelbomben oder anderen Böllern in die Luft. Sämtliche dabei verwendete Böller sind in Österreich verboten und wurden zuvor illegal aus Tschechien importiert.