Andi Dober hört auf und wird Sportlicher Leiter

Profi-Ende 2019

Seine Profi-Schuhe hatte Dober schon 2019 in den Nagel gehängt, damals in Diensten der jetzigen WSG Tirol. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga war für „Dobschi“ auf professioneller Ebene Schluss. Danach verschlug es ihn nach Siegendorf, von dort weiter nach Absdorf und von dort eben zuletzt nach Tulln.