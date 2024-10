Vonn? „Die Sprünge mit künstlichem Kniegelenk …“

Unterstützung bekommt der 40-Jährige auch von Viktoria Rebensburg. Die ehemalige Rennläuferin sieht ein Vonn-Comeback gegenüber dem Bayerischen Fernsehen ebenfalls skeptisch: „Es ist schwer, wenn man den Speed nicht mehr gewohnt ist. Also ich könnte es mir nicht vorstellen, da irgendwo zu fahren, eine Abfahrt so aus dem Stegreif.“ Am Ende könne es Vonn immer selbst am besten einschätzen.