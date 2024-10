„Absolutes No-Go“: Russi warnt vor Vonn-Comeback

Hirscher-Startnummer geht für Russi in Ordnung

Dem Comeback von Marcel Hirscher hingegen blickt der zweifache Weltmeister erwartungsvoll entgegen. Auch, dass sich der „Niederländer“ in Sölden dank einer Wildcard bereits mit der Startnummer 31 aus dem Starthaus schieben kann, findet er nicht problematisch. „Man muss den alpinen Rennsport attraktiver machen“, ist Russi überzeugt. Folglich ist er auch von der Grundidee einer Wildcard überzeugt. Hinter der frühen Startnummer sieht der Schweizer einen kommerziellen Hintergedanken, schließlich wäre Hirscher als 89. Fahrer nicht mehr in der TV-Übertragung zu sehen, ist sich Russi sicher. „Hand aufs Herz: Es kann dem Sport nur guttun, wenn Marcel Hirscher mit Startnummer 31 startet.“