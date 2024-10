Lijnders: „Bis zur Roten Karte waren wir dominant“

Pepijn Lijnders (Salzburg-Trainer): „Bis zur Roten Karte waren wir dominant, haben das Spiel kontrolliert, sie hatten einige Konter. Nach der Roten Karte ging es nur in eine Richtung. Wir haben genug Chancen herausgespielt, um das Spiel zu gewinnen. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die bis zu letzten Minute an sich geglaubt hat, alles versucht hat, Chancen herausgespielt hat, aber es ist nichts reingegangen. Es ist klar, dass wir hier hätten gewinnen müssen. Das Glück wird zu uns zurückkommen. Es gibt keine Zeit zu weinen oder Ausreden zu suchen, das nächste Spiel ist in drei Tagen.“