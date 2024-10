Junges Publikum: „Die Soldaten sind sehr cool!“

„Als Österreicher muss man stolz sein, dass wir frei sind!“ – so drückt ein Besucher aus der Steiermark seine Verbundenheit mit Österreichs Neutralität und Unabhängigkeit aus. Für ihn ist dieser Tag auch eine Erinnerung an das Privileg, in einem neutralen und sicheren Land zu leben. Gleichzeitig schmunzelt er über das Treiben in der Stadt: „Auf jeden Fall sind hier viel zu viele Leute. Das sind wir nicht gewohnt auf dem Land.“