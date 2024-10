Frau konnte sich noch retten, aber Hund erstickte

Auf einer Herdplatte war in der Küche einer Wohnung im 2.Obergeschoß ein Brand ausgebrochen. Bei Ankunft der Feuerwehr war eine stark hustende Frau im Stiegenhaus vorgefunden worden. Sie gab an, dass sich noch ein Hund in der Wohnung befindet. Es waren keine weiteren Personen gefährdet.