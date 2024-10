Durstrecke beendet! Ried gewinnt gegen Kapfenberg

Die SV Ried hat in der 2. Fußball-Liga nach drei sieglosen Spielen wieder voll angeschrieben. Im Duell um den Platz hinter Tabellenführer Admira setzten sich die Oberösterreicher am Freitag im Heimspiel gegen den Kapfenberger SV mit 3:0 (0:0) durch. In der Tabelle liegt Ried nun zwei Punkte hinter dem Leader, der am Samstag bei Sturm Graz II im Einsatz ist. Der SKU Amstetten setzte sich gegen den FAC mit 2:1 (2:0) durch, die Vienna gewann gegen Voitsberg mit 1:0 (0:0).