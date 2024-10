Öffis sind in Tirol immer mehr am Vormarsch

In der Früh besser und öfter nach Innsbruck

Insbesondere für im Schichtbetrieb Beschäftigte, die in den Tirol Kliniken, bei der Polizei oder in anderen Bereichen tätig sind, wird das Angebot im Frühverkehr entgegen der Hauptverkehrsrichtung – also von Innsbruck ins Oberland – deutlich aufgewertet. Man kommt künftig in der Früh besser und öfter von Innsbruck nach Landeck. Schüler, die aus Innsbruck Richtung Oberland nach Hause fahren, können sich über frühere Heimfahrten freuen, da der Fahrplan im Dezember angepasst wird.